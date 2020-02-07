Росстат сообщил о росте средней зарплаты учителей в 2019 году

Средняя зарплата учителей в России в 2019 году увеличилась до 41 тыс. 116 рублей. Об этом говорится в докладе Росстата.

Согласно его данным, по сравнению с 2018 годом прибавка к средней зарплате педагога составила 2 тыс. 697 рублей.

Уточняется, что больше всех в среднем получают учителя в Чукотском автономном округе (100 тыс. 522 руб.), Москве (97 тыс. 595 руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (94 тыс. 254 руб.).

Наименьшие зарплаты зафиксированы у специалистов в регионах Северо-Кавказского федерального округа, где средняя зарплата не превышает 23,5 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников дошкольного образования составила 33 тыс. 985 рублей. Прибавка по сравнению с данными 2018 года составила 2 тыс. 315 рублей.

В декабре 2019 года Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.