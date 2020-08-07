Учитель рассказал, с какого возраста лучше всего изучать иностранные языки

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Преподаватель английского языка Александр Кальмз рассказал, с какого возраста лучше всего изучать иностранные языки.
Учитель рассказал, с какого возраста лучше всего изучать иностранные языки
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

«Оптимальный возраст для изучения языка — с трёх лет. Тогда уже к школе можно знать язык довольно неплохо. Однако в современных семьях этим не занимаются. Детей отдают в школу, и уже там учат его по школьной программе — это неправильно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, можно начать и в 50—60 лет, если хорошо развита память. Как отметил эксперт, овладеть языком за пару лет реально, и это доказано.

Кроме того, указал Кальмз, очень важно постоянно учиться, постоянно возвращаться к изученному.

«Вы изучили тему — вернитесь к ней на следующем занятии, через неделю, через месяц. Так нейронные связи сохраняются, и вы запоминаете информацию», — добавил он.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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