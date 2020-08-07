В Ростовской области коронавирус выявили у более чем 900 медработников
Глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что более 900 медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
- Reuters
«На сегодня, по нашим подсчётам, немногим более 900 случаев, если говорить именно о медицинских работниках и медучреждениях», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы.
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