В Ростовской области коронавирус выявили у более чем 900 медработников

Глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что более 900 медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

«На сегодня, по нашим подсчётам, немногим более 900 случаев, если говорить именно о медицинских работниках и медучреждениях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы.