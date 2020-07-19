В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«На 43-м году скоропостижно от коронавирусной инфекции оборвалась жизнь заведующего отделением детской хирургии ГКБ №1, врача — детского хирурга высшей квалификационной категории Беляковой Анны Владимировны», — указали в пресс-службе.

Как пишет агентство, в Минздраве региона указали, что в системе здравоохранения детский хирург проработала около 25 лет и всю свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области врач-педиатр скончалась от пневмонии, вызванной COVID-19.