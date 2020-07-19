В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
«На 43-м году скоропостижно от коронавирусной инфекции оборвалась жизнь заведующего отделением детской хирургии ГКБ №1, врача — детского хирурга высшей квалификационной категории Беляковой Анны Владимировны», — указали в пресс-службе.
Как пишет агентство, в Минздраве региона указали, что в системе здравоохранения детский хирург проработала около 25 лет и всю свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов.
Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области врач-педиатр скончалась от пневмонии, вызванной COVID-19.