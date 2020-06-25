В Челябинской области врач-педиатр скончалась от пневмонии, вызванной COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Министерство выражает соболезнования семье и близким нашей коллеги, которую вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии специалиста», — заявили в ведомстве.
В регионе это четвёртая смерть медработника среди тех, кому диагностировали COVID-19.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.