В Челябинской области врач-педиатр скончалась от пневмонии, вызванной COVID-19

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Врач-педиатр городской детской поликлиники в Миассе скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом. Ей было 52 года.
В Челябинской области врач-педиатр скончалась от пневмонии, вызванной COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Министерство выражает соболезнования семье и близким нашей коллеги, которую вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии специалиста», — заявили в ведомстве.

В регионе это четвёртая смерть медработника среди тех, кому диагностировали COVID-19.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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