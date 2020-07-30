В Челябинской области умерла медик с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«Сегодня на 61-м году жизни скоропостижно скончалась сотрудница станции скорой помощи Миасса... Результат анализа на COVID-19 дал условно-положительный результат», — говорится в заявлении.
Отмечается, что у женщины 26 июля поднялась температура, в связи с этим была вызвана скорая помощь. После проведения КТ пациентку госпитализировали, 29 июля её состояние резко ухудшилось, несмотря на все предпринятые действия врачей, она скончалась.
Ранее сообщалось, что в Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы.