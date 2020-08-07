В Татарстане рассказали, как будет проходить диспансеризация

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, как в регионе будет проходить диспансеризация.

Об этом сообщает «Реальное время».

Во второй декаде августа большинство поликлиник вернётся к вопросу возобновления диспансеризации. Она будет проходить с противоэпидемическими мероприятиями.

«Сегодня лицам старше 40 лет предоставляется один выходной день на диспансеризацию — его обязан предоставить работодатель. Работник должен будет представить справку о том, что он действительно был в поликлинике. Это важно, и, несмотря на коронавирус, это надо проводить», — отметил Абашев.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU выразил мнение, что сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать тяжёлые случаи.