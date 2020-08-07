В транспорте Москвы начнут показывать ролики с правилами этикета в период пандемии

В транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

«Новый этикет — это не только про то, как правильно общаться и кому открывать дверь. После пандемии — значит, ходить в маске и перчатках, не приближаться менее чем на 1,5 метра к чужому человеку и дезинфицировать руки, тем самым проявляя уважение», — заявили в ведомстве.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU выразил мнение, что сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать тяжёлые случаи.