Эксперт оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19

Доктор медицинских наук, заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Елена Бурцева оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19.

«Это совершенно неправда. Что в процессе переболевания вирусом, что при применении вакцины формируется только специфический иммунитет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, перехлёсты иммунитетов случаются крайне редко и только у близкородственных типов гриппа.

«Между типами А и В такого никогда не будет. Это заблуждение», — добавила она.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.