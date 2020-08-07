Эксперт оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19

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Доктор медицинских наук, заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Елена Бурцева оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19.
Эксперт оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это совершенно неправда. Что в процессе переболевания вирусом, что при применении вакцины формируется только специфический иммунитет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, перехлёсты иммунитетов случаются крайне редко и только у близкородственных типов гриппа.

«Между типами А и В такого никогда не будет. Это заблуждение», — добавила она.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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