Эксперт оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19
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- РИА Новости
«Это совершенно неправда. Что в процессе переболевания вирусом, что при применении вакцины формируется только специфический иммунитет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметила эксперт, перехлёсты иммунитетов случаются крайне редко и только у близкородственных типов гриппа.
«Между типами А и В такого никогда не будет. Это заблуждение», — добавила она.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.