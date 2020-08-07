В России ещё 7235 пациентов вылечились от коронавируса

В России общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции за сутки возросло на 7235, составив 683 592.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о выписке 7331 пациента в России.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.