В России ещё 7235 пациентов вылечились от коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне сообщалось о выписке 7331 пациента в России.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.