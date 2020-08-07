В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

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В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков и ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

«Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», — приводит сообщение ТАСС.

Органы безопасности получили информацию о боевиках в частных домах в Назрани и селе Сагопши в ходе проведения 6 августа оперативно-розыскных мероприятий в Ингушетии, уточняет РИА Новости. 

В результате КТО пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет.

Вечером 6 августа ФСБ России начала в Назрани и Сагопши контртеррористическую операцию в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности. 7 августа с 6:00 мск режим КТО и связанные с ним ограничения были отменены.

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