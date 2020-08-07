В Ингушетии введён режим КТО

Режим контртеррористической операции введён на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 22:25 мск 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрань и в селении Сагопши Малгобекского района», — приводит сообщение РИА Новости.

В Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева, а в Сагопши режим действует в пределах населённого пункта.

В конце мая в ходе контртеррористической операции в городе Сунже Ингушской Республики были нейтрализованы два боевика, которые готовили теракты на территории региона.