В Ингушетии введён режим КТО

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Режим контртеррористической операции введён на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Ингушетии введён режим КТО
  • РИА Новости

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 22:25 мск 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрань и в селении Сагопши Малгобекского района», — приводит сообщение РИА Новости.

В Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева, а в Сагопши режим действует в пределах населённого пункта.

В конце мая в ходе контртеррористической операции в городе Сунже Ингушской Республики были нейтрализованы два боевика, которые готовили теракты на территории региона.

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