В ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы два бандита

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В Ингушетии в ходе контртеррористической операции в Сунже нейтрализованы два бандита. Их личности установлены.
В ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы два бандита
  • © ЦОС ФСБ России

Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Там отметили, что органы безопасности получили информацию о нахождении в одной из хозяйственных построек на окраине города группы вооружённых бандитов.

«Прилегающая к постройке территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — цитирует НАК РИА Новости.

Потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданских нет. На месте боестолкновения нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, бандиты планировали совершить в Ингушетии несколько преступлений террористической направленности.

Ранее в Сунже ввели режим контртеррористической операции. Там отметили, что «обстановка контролируется».

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