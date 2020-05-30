В ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы два бандита
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Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Там отметили, что органы безопасности получили информацию о нахождении в одной из хозяйственных построек на окраине города группы вооружённых бандитов.
«Прилегающая к постройке территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — цитирует НАК РИА Новости.
Потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданских нет. На месте боестолкновения нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, бандиты планировали совершить в Ингушетии несколько преступлений террористической направленности.
Ранее в Сунже ввели режим контртеррористической операции. Там отметили, что «обстановка контролируется».