Введённый в Ингушетии режим КТО отменён

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Режим контртеррористической операции, введённый на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии, отменён, сообщает региональный оперативный штаб.
Введённый в Ингушетии режим КТО отменён
  • РИА Новости

«В связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, принято решение об окончании контртеррористической операции», — приводит заявление РИА Новости.

Режим КТО и связанные с ним ограничения отменены с 6:00 мск.

Вечером 6 августа ФСБ России начала в Назрани и Сагопши контртеррористическую операцию в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности.

В Назрани район проведения КТО был ограничен улицами Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева, а в Сагопши режим действовал в пределах населённого пункта.

В конце мая в ходе контртеррористической операции в городе Сунже Ингушской Республики были нейтрализованы два боевика, которые готовили теракты на территории региона.

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