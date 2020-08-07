Введённый в Ингушетии режим КТО отменён
- РИА Новости
«В связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, принято решение об окончании контртеррористической операции», — приводит заявление РИА Новости.
Режим КТО и связанные с ним ограничения отменены с 6:00 мск.
Вечером 6 августа ФСБ России начала в Назрани и Сагопши контртеррористическую операцию в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности.
В Назрани район проведения КТО был ограничен улицами Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева, а в Сагопши режим действовал в пределах населённого пункта.
В конце мая в ходе контртеррористической операции в городе Сунже Ингушской Республики были нейтрализованы два боевика, которые готовили теракты на территории региона.