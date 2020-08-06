Врач прокомментировал мнения о медицинских масках

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов оценил мнения о медицинских масках.
Врач прокомментировал мнения о медицинских масках
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он назвал неверным утверждение, что обычные медицинские маски не защищают.

«Это не абсолютная защита, но они помогают. Если это одноразовые медицинские маски, они действуют не более трёх часов, после чего их нужно менять. Многоразовые медицинские маски могут действовать дольше», — пояснил он.

Ещё одним неверным мнением Викулов назвал утверждение, что если маска не прилегает плотно, то лучше вообще обойтись без неё.

«Маска уменьшает ингаляционное поступление возбудителей респираторной группы, если она правильно используется», — сказал эксперт.

Как подчеркнул Викулов, если маска сухая, скопление бактерий будет незначительным.

Кроме того, отметил он, если люди вокруг в масках, это не означает, что её можно не надевать.

«Основное место проникновения большинства возбудителей — это полость носа. И возбудитель COVID-19 является ярким этому примером. Именно поэтому, если маска не надета правильно и не закрывает полость носа, это бессмысленное занятие», — добавил Викулов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки коронавирус обнаружен у 5267 россиян.

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