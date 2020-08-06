В Подмосковье возобновили работу дневные стационары

В Московской области возобновили работу дневные стационары. Такие отделения есть при 135 медучреждениях.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Она отметила, что возвращение данного формата лечения крайне важно.

«Особенно это касается молодых и работающих граждан», — сказала министр.

Пациент может пройти лечение в дневном или круглосуточном стационаре, решение принимает лечащий врач. В стационарах принимают в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями пищеварения.

Ранее сообщалось, что почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 5267 новых случаев COVID-19.