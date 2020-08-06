В Подмосковье возобновили работу дневные стационары
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
Она отметила, что возвращение данного формата лечения крайне важно.
«Особенно это касается молодых и работающих граждан», — сказала министр.
Пациент может пройти лечение в дневном или круглосуточном стационаре, решение принимает лечащий врач. В стационарах принимают в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями пищеварения.
Ранее сообщалось, что почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.
«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 5267 новых случаев COVID-19.