В Подмосковье возобновили работу дневные стационары

Короткая ссылка
В Московской области возобновили работу дневные стационары. Такие отделения есть при 135 медучреждениях.
В Подмосковье возобновили работу дневные стационары
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Она отметила, что возвращение данного формата лечения крайне важно.

«Особенно это касается молодых и работающих граждан», — сказала министр.

Пациент может пройти лечение в дневном или круглосуточном стационаре, решение принимает лечащий врач. В стационарах принимают в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями пищеварения.

Ранее сообщалось, что почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявлено 5267 новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить