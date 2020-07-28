Почти 20 медучреждений в Приморье возобновили плановую госпитализацию

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Почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.
Почти 20 медучреждений в Приморье возобновили плановую госпитализацию
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующий приказ подготовил краевой Минздрав. Как заявила глава ведомства Анастасия Худченко, допуск получили медицинские организации, отвечающие определённым критериям эпидемиологической безопасности.

Худченко также отметила, что на прошлой неделе в регионе возобновили госпитализацию для проведения процедуры ЭКО. Перед процедурой оба супруга должны быть обследованы на COVID-19.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области выявлено 48 новых случаев коронавируса.

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