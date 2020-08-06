В Омской области рассказали о выплатах медработникам

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В Омской области рассказали о выплатах медицинским работникам.
В Омской области рассказали о выплатах медработникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Областной кабмин решил выделить субсидии на стимулирующие выплаты частным клиникам, которые участвуют в программе бесплатного оказания медпомощи. У организации должны быть сотрудники, работающие на скорых и оказывающие помощь пациентам с COVID-19.

Субсидии покроют выплаты за период с апреля по август. Доплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, врачей машин скорой помощи.

Как отметил глава региона Александр Бурков, медики, которые работают с больными коронавирусом, должны получать финансовую поддержку независимо от типа и формы собственности клиники.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19.

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