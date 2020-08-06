В Национальном родительском комитете оценили законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами
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- РИА Новости
«Мы просим премьер-министра разрешить работающим родителям детей-инвалидов получать зарплату до одного МРОТ без включения этого пособия, которое они получают по уходу за ребёнком. Конечно, зачастую этого пособия не хватает», — заявила она в беседе с Nation News.
По словам Волынец, она поддерживает инициативу, но ей непонятно, почему акцент делают только на безработных.
«Мы получали письма от родителей уже совершеннолетних инвалидов. Инвалид I группы — это навсегда», — отметила глава комитета.
Как добавила Волынец, по достижении 18 лет такие дети также нуждаются в уходе, а родители зачастую не имеют возможности работать или работать полноценно.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.