В Национальном родительском комитете оценили законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами.

«Мы просим премьер-министра разрешить работающим родителям детей-инвалидов получать зарплату до одного МРОТ без включения этого пособия, которое они получают по уходу за ребёнком. Конечно, зачастую этого пособия не хватает», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Волынец, она поддерживает инициативу, но ей непонятно, почему акцент делают только на безработных.

«Мы получали письма от родителей уже совершеннолетних инвалидов. Инвалид I группы — это навсегда», — отметила глава комитета.

Как добавила Волынец, по достижении 18 лет такие дети также нуждаются в уходе, а родители зачастую не имеют возможности работать или работать полноценно.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.