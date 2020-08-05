Заслуженный врач России рассказал, как перенести акклиматизацию

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, как перенести акклиматизацию.

В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал принять меры заранее, например начать с умеренной физической нагрузки, соответствующей возрасту и состоянию здоровья.

Также желательно чаще заниматься ходьбой, гулять на свежем воздухе, есть фрукты и овощи. Перед отъездом стоит воздержаться от потребления алкоголя и табака.

«По прибытии в другие климатические условия стоит постепенно включаться в процесс отдыха. Не надо обрушивать на себя все блага разом. Делайте это плавно и аккуратно, без экстремального воздействия. Резкие перемены всегда скажутся на слабых местах вашего организма», — сказал Кабычкин.

Кроме того, он советует соблюдать режим сна и питания.

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