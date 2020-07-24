Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал возобновление международного авиасообщения.

В беседе с Newinform он отметил, что при соблюдении правил личной безопасности летать вполне можно, но не во все страны.

«Страны Европы — Германия, Франция — вполне вменяемые с точки зрения заболеваемости, поэтому летать можно. Бизнес и какие-то неотложные дела решать в первую очередь. Отдыхать стоит в России, а вот деловое общение, конечно, надо возобновлять», — сказал Онищенко.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.

«Лететь в них безопасно», — считает он.

По мнению эксперта, открытие границ не скажется на заболеваемости COVID-19 в России.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.