Медсестра из Татарстана рассказала о работе во время пандемии

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Медсестра из Нижнекамска Татьяна Афиногенова рассказала о работе во время пандемии.
Медсестра из Татарстана рассказала о работе во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт Минздрава Татарстана.

Афиногенова работает медсестрой хирургического отделения детской городской больницы с перинатальным центром.

«Я давно хотела попасть на работу в госпиталь. И, как только появилась такая возможность, сразу пошла. Почему? Хотелось помочь коллегам, пациентам, внести свой посильный вклад в борьбу с этой напастью», — заявила она.

По словам Афиногеновой, сначала семья была против, но недавно супруг сказал, что гордится ей.

Как сообщила медсестра, работа обычная, просто очень интенсивная.

«Насчёт защитных костюмов. Когда полностью погружаешься в процесс, если честно, просто забываешь о нём, некогда думать, комфортно тебе или нет. Ну и привыкаешь ко всему», — добавила она.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU выразил мнение, что сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать тяжёлые случаи.

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