Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест
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«Решение об аресте обжаловано в среду», — заявил он.
Лукьянов назвал необоснованным обвинение Кохал в убийстве и её арест. По его словам, факт убийства Юшко не установлен.
30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой и ребёнком.
Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа. 3 августа суд арестовал её на два месяца.