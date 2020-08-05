Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест

Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — обжаловал её арест. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

«Решение об аресте обжаловано в среду», — заявил он.

Лукьянов назвал необоснованным обвинение Кохал в убийстве и её арест. По его словам, факт убийства Юшко не установлен.

30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа. 3 августа суд арестовал её на два месяца.