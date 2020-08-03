Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

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Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.

«Оно (решение суда. — RT) будет обжаловано, безусловно», — приводит его слова РИА Новости.

При этом адвокат матери погибшего Антон Кобит назвал обоснованным обвинение.

«Мы рады, что ходатайство удовлетворено», — сказал Кобит, отметив, что ждёт заключения медэкспертизы.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Кохал на два месяца.

30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа.

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