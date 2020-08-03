Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
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Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.
«Оно (решение суда. — RT) будет обжаловано, безусловно», — приводит его слова РИА Новости.
При этом адвокат матери погибшего Антон Кобит назвал обоснованным обвинение.
«Мы рады, что ходатайство удовлетворено», — сказал Кобит, отметив, что ждёт заключения медэкспертизы.
Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Кохал на два месяца.
30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком.