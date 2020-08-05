Главный онколог Минздрава рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак

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Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак.
Главный онколог Минздрава рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru он заявил, что женщинам необходимо проходить PAP-тест с 28 лет и делать маммографию с 35 лет. Всем, кто старше 40 лет, желательно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь.

По словам эксперта, проверку можно пройти в поликлинике по месту жительства.

«У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста. Если вы сами хотите заранее посмотреть такую таблицу, зайдите на сайт главного онколога», — сказал Каприн.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

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