Главный онколог Минздрава рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак

Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак.

В беседе с kp.ru он заявил, что женщинам необходимо проходить PAP-тест с 28 лет и делать маммографию с 35 лет. Всем, кто старше 40 лет, желательно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь.

По словам эксперта, проверку можно пройти в поликлинике по месту жительства.

«У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста. Если вы сами хотите заранее посмотреть такую таблицу, зайдите на сайт главного онколога», — сказал Каприн.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.