Корабли Северного флота отправились в поход по Севморпути

Корабли и суда арктической группировки Северного флота отправились в поход по Севморпути.

Об этом сообщает ИА Nord-News.

Задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец».

«Корабли и суда группировки пройдут по всему маршруту Северного морского пути в Арктике и проведут более 20 совместных учений оборонительной направленности», — рассказали в пресс-службе флота.

Ранее Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.