Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути

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Северный флот России рассказал, что в настоящее время завершается подготовка отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути
  • © Пресс-служба Северного флота

В пресс-службе заявили, что сейчас корабли и суда находятся на рейде главной базы Северного флота — Североморска.

«На выходных они пополнили запасы воды, топлива и продовольствия», — указано в сообщении.

В походе будут задействованы восемь кораблей и вспомогательных судов, в том числе большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

«На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы «Атомфлота», — заявили в пресс-службе.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход.

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