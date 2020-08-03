Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути
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В пресс-службе заявили, что сейчас корабли и суда находятся на рейде главной базы Северного флота — Североморска.
«На выходных они пополнили запасы воды, топлива и продовольствия», — указано в сообщении.
В походе будут задействованы восемь кораблей и вспомогательных судов, в том числе большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».
«На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы «Атомфлота», — заявили в пресс-службе.
Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход.