Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится больше двух месяцев.

«В соответствии с ранее утвержденным планом, отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход», — цитирует ТОФ Интерфакс.

Корабли буду выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств.

28 июля стало известно, что большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией провели учения в Японском море.

Также сообщалось, что арктическая группировка кораблей Северного флота проведут учения во время похода по трассе Северного морского пути.