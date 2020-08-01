Корабли ВМФ проведут учения на трассе Севморпути
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«Большое значение мы придаем очередному, уже девятому, походу Арктической группировки Северного флота. Он очень важен для подготовки сил и войск флота к действиям в зоне вечной мерзлоты, на островах Северного Ледовитого океана, континентальном побережье и по трассе Северного морского пути», — цитирует его РИА Новости.
Моисеев отметил, что поход начнётся в августе и завершится к октябрю.
Североморцы выполнят ряд тактических учений на полуострове Таймыр, в Якутии, на Чукотке, а также отработают взаимодействие с Тихоокеанским флотом, Воздушно-космическими силами, подразделениями специального назначения и морской пограничной службы ФСБ России.
28 июля стало известно, что большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией провели учения в Японском море.