Корабли ВМФ проведут учения на трассе Севморпути

Арктическая группировка кораблей Северного флота проведут учения во время похода по трассе Северного морского пути, сообщил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

«Большое значение мы придаем очередному, уже девятому, походу Арктической группировки Северного флота. Он очень важен для подготовки сил и войск флота к действиям в зоне вечной мерзлоты, на островах Северного Ледовитого океана, континентальном побережье и по трассе Северного морского пути», — цитирует его РИА Новости.

Моисеев отметил, что поход начнётся в августе и завершится к октябрю.

Североморцы выполнят ряд тактических учений на полуострове Таймыр, в Якутии, на Чукотке, а также отработают взаимодействие с Тихоокеанским флотом, Воздушно-космическими силами, подразделениями специального назначения и морской пограничной службы ФСБ России.

28 июля стало известно, что большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией провели учения в Японском море.