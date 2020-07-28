Корабли ТОФ провели учения в Японском море

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Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с морской авиацией провели учения в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Корабли ТОФ провели учения в Японском море
  • © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

«Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и вертолётом Ка-27ПЛ осуществила в заданном районе поиск подводной лодки условного противника», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что после её обнаружения группа кораблей атаковала подлодку с использованием ракет, торпед и глубинных бомб.

Кроме того, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ произвёл сброс авиационной торпеды.

19 июля в ходе внезапной проверки боевой готовности Вооружённых сил России морских пехотинцев ТОФ перебросили самолётами из Приморского края на Камчатку.

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