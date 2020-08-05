Вирусолог отметил необходимость появления вакцины в преддверии осени

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Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период у граждан является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Вирусолог отметил необходимость появления вакцины в преддверии осени
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«В понятие коллективного иммунитета мы вкладываем понятие не только приобретенного иммунитета, а и специфический иммунитет — тот иммунитет, который определяется выработкой интерферонов», — сказал он.

По его словам, летом этот иммунитет действительно повышается за счёт солнца и витаминов.

«Осенью этот адаптируемый коллективный иммунитет, к сожалению, резко понижается и остается надеяться только на вакцину», — цитирует ТАСС вирусолога.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 18 млн.

4 августа в Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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