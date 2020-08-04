Число случаев COVID-19 в мире превысило 18 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 18 млн.

По данным организации, количество заболеваний во всём мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая инфицирования COVID-19 и 4278 летальных исходов.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.