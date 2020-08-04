Число случаев COVID-19 в мире превысило 18 млн
- Reuters
По данным организации, количество заболеваний во всём мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая инфицирования COVID-19 и 4278 летальных исходов.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.