Вирусолог прокомментировал сообщения об ожидающихся осенью штаммах гриппа

Учёный-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения об ожидающихся осенью штаммах гриппа.

«Вирус гриппа достаточно опасен для человека», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, год на год не приходится, распространение и тяжесть штаммов в разные годы отличаются.

«Что будет в этом году — точно предвидеть сложно, пока информации об опасности именно этих штаммов нет. Надо вакцинироваться против гриппа», — сказал Альтштейн.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России осенью следует ожидать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.