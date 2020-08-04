Вирусолог прокомментировал сообщения об ожидающихся осенью штаммах гриппа
- РИА Новости
«Вирус гриппа достаточно опасен для человека», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, год на год не приходится, распространение и тяжесть штаммов в разные годы отличаются.
«Что будет в этом году — точно предвидеть сложно, пока информации об опасности именно этих штаммов нет. Надо вакцинироваться против гриппа», — сказал Альтштейн.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России осенью следует ожидать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.