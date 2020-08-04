В Роспотребнадзоре рассказали об ожидающихся осенью штаммах гриппа

В России осенью следует ожидать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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