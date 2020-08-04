В Роспотребнадзоре рассказали об ожидающихся осенью штаммах гриппа

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В России осенью следует ожидать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали об ожидающихся осенью штаммах гриппа
  • © РИА Новости / Сергей Венявский

«Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то ещё в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020–2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, вакцина от гриппа должна содержать вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), а также вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регионы России получат первые поставки вакцины против гриппа 10 августа.

29 июля президент России Владимир Путин призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа.

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