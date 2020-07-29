Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она на совещании под руководством президента Владимира Путина.

По её словам, таков прогноз Всемирной организации здравоохранения.

Как отметила Попова, это подчёркивает актуальность иммунизации в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует большую поставку вакцины от гриппа во все российские регионы.