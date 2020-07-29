Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
- РИА Новости
«Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она на совещании под руководством президента Владимира Путина.
По её словам, таков прогноз Всемирной организации здравоохранения.
Как отметила Попова, это подчёркивает актуальность иммунизации в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует большую поставку вакцины от гриппа во все российские регионы.