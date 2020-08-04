В Кировской области планируют снять часть ограничений с 10 августа

В Кировской области планируют снять часть ограничительных мер с 10 августа.

Об этом сообщает progorod43. Соответствующее решение приняли в региональном правительстве.

В частности, смогут возобновить работу кинотеатры, театры и концертные залы.

В кинотеатрах заполняемость залов не должна превышать 50%. Интервал между сеансами увеличат. Все сотрудники должны работать в масках.

Ранее старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.