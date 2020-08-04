В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с грузовиком

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На территории горного Бежтинского участка в Дагестане произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего пострадали 11 человек.
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с грузовиком
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал глава муниципального округа «Бежтинский участок» Гусейн Хайбулаев.

«Всего пострадавших 11 человек, двое из них лечатся амбулаторно, девять — стационарно. Трое из 11 находятся в тяжёлом состоянии — это две женщины и ребёнок девяти лет», — отметил он.

Уточняется, что люди находились в грузовике, водитель которого согласился их подвезти. ЧП произошло из-за того, что провалилась дорога, что привело к опрокидыванию автомобиля на бок.

Ранее пять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате аварии в Дагестане.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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