Пять человек погибли в результате ДТП в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
«Пять человек погибли, шестеро доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, один из них в тяжёлом состоянии в реанимации, остальные находятся в отделении травматологии, они получили травмы различной степени тяжести», — сказали в ведомстве.
В региональном министерстве отметили, что детей среди пострадавших и погибших нет.
Ранее в Набережных Челнах в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.