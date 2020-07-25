Пять человек погибли в результате ДТП в Дагестане

Пять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате аварии в Дагестане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

«Пять человек погибли, шестеро доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, один из них в тяжёлом состоянии в реанимации, остальные находятся в отделении травматологии, они получили травмы различной степени тяжести», — сказали в ведомстве.

В региональном министерстве отметили, что детей среди пострадавших и погибших нет.

Ранее в Набережных Челнах в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.