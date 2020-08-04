СК завёл новое дело о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

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RT
Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело в связи с публикацией фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк».
СК завёл новое дело о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как установило следствие, 4 мая 2020 года житель Нюрбинского района опубликовал в «Банке памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

«Следователем СК России проведены допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допроса подозреваемый «признал факт размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом он осознавал, кем являлось изображённое на них лицо».

Ранее сообщалось, что СК возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Также дела из-за публикации фото нацистов в «Бессмертном полку» расследуют в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах.

7 июля стало известно, что СК завершил расследование двух уголовных дел о публикации фото нацистов.

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