СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

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Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
  • РИА Новости

Как установило следствие, Дмитрий Бородаенко из Кемерова опубликовал в «Банке памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Ведомство подчёркивает, что Бородаенко действовал «с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

«Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро», — уточнили в СК.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершённые публично»).

Подозреваемые опрошены, у них проведены обыски.

Ранее сообщалось, что дела из-за публикации фото нацистов в «Бессмертном полку» расследуют в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах.

7 июля стало известно, что СК завершил расследование двух уголовных дел о публикации фото нацистов.

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