СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
- РИА Новости
Как установило следствие, Дмитрий Бородаенко из Кемерова опубликовал в «Банке памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Ведомство подчёркивает, что Бородаенко действовал «с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге».
«Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро», — уточнили в СК.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершённые публично»).
Подозреваемые опрошены, у них проведены обыски.
Ранее сообщалось, что дела из-за публикации фото нацистов в «Бессмертном полку» расследуют в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах.
7 июля стало известно, что СК завершил расследование двух уголовных дел о публикации фото нацистов.