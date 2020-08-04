Автоэксперт назвал назревшим шагом новый нацстандарт на номера

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT вступление в силу в России нового национального стандарта на номера транспортных средств.

«Сами номера уже выпускаются такие, делаются, и многие автомобилисты как раз на свои автомашины ставят такие номера. И мотоциклисты, кстати говоря, тоже. Это давно назревшая норма и шаг… Ход правильный. Если есть квадратный выступ под номерной знак, стандартное заводское освещение, не надо ничего придумывать, а просто переделать номерной знак, другой формы сделать и повесить его — и все довольны: и ГАИ, и автомобилисты, и все соблюдены нормы, то это хорошо, на мой взгляд», — отметил эксперт.

По мнению Кадакова, в дальнейшем нужно идти по этому пути, перенимая из зарубежного опыта только лучшие варианты и примеры.

Ранее сообщалось, что новый национальный стандарт на номера транспортных средств вступил в силу в России 4 августа.

Изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка «вместо заднего регистрационного знака типа 1», а также уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов.

Кроме того, появился тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.