В Москве провели более 6,5 млн тестов на коронавирус

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Число проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции в Москве превысило 6,5 млн. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве провели более 6,5 млн тестов на коронавирус
  • Reuters

«С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше 5 млн ПЦР-тестов и почти 1,5 млн ИФА-анализов», — приводятся её слова на сайте мэра Москвы.

Ракова уточнила, что в сутки в столице проводится около 80 тыс. исследований на COVID-19.

Ранее стало известно, что около 70% коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в Москве в настоящее время свободны. 

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