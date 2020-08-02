В оперштабе сообщили о ситуации с коронавирусом в Москве

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В московских больницах общее число коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет более 10 тыс., из них 69,4% в настоящее время свободны. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В оперштабе сообщили о ситуации с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Число занятых коек за последнюю неделю сократилось на 18,7%, а за месяц почти на 36,1%, из них количество занятых коек с ИВЛ — на 32,3%», — заявили в штабе.

Количество тяжёлых больных за месяц уменьшилось на 24,7%.

По данным оперштаба, среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в Москве — 0,26%. 

Также указывается, что за последнюю неделю выздоровели от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю.

Число летальных случаев от COVID-19 за неделю уменьшилось на 34% по сравнению с предыдущей, «а за месяц — на 55%», уточнили в оперштабе.

«При этом число новых заболевших остаётся на низком уровне. За прошедшую неделю протестированы 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание», — рассказали в оперштабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заболевших сократилось в десять раз — с 6,5 тыс. до 650.

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