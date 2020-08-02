Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил телеканалу «Россия 1», что второй волны коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заболевших сократилось в десять раз — с 6,5 тыс. до 650.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заболевшими. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идёт, в ряде регионов, мы видим, такой бурный рост? Потому что они ещё не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне прироста инфицирований.

Также Собянин рассказал, сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.