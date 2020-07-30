Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии
  • РИА Новости

«Был нанесён серьёзный удар по бюджету города. Мы видим, что на конец года потери составят... от того, что мы планировали получить, где-то около 500 млрд рублей», — сказал он.

Собянин добавил, что ещё 250 млрд рублей дополнительно пойдут на поддержку бизнеса, граждан и вопросы здравоохранения, связанные с коронавирусом.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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