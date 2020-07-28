Предприниматель из Москвы рассказала о работе во время пандемии

Предприниматель из Москвы Любовь Лигомина рассказала о работе во время пандемии.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» она заявила, что почти девять лет проработала в отделе кадров крупной компании, но в какой-то момент поняла, что офисная работа не делает её счастливой.

«Мне захотелось работать руками. Своими руками создавать что-то красивое. Я всегда шила и сначала собиралась уйти в дизайн одежды. Но выбрала направление массажа лица и самомассажа», — сообщила Лигомина.

В январе она открыла онлайн-клуб красоты и здоровья. Примерно за неделю до объявления режима самоизоляции в Москве закрыла кабинет и отменила очные приёмы.

«Конечно, я потеряла заработок. Мой доход в первый месяц самоизоляции уменьшился раза в четыре. Чтобы хоть что-то получать, я стала активно развивать свой онлайн-клуб, проводила марафоны и мастер-классы, продавала короткие курсы по самомассажу. И потихоньку доход выровнялся», — сказала Лигомина.

После снятия режима самоизоляции она возобновила приём с соблюдением требований Роспотребнадзора. Как отметила Лигомина, в настоящее время она работает в том же темпе, что и до введения ограничений.

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