Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы прошли пик и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем», — сказал Собянин.

По его словам, ежесуточный прирост по заболевшим коронавирусом в столице будет держаться на одном уровне в ближайшие недели.

«Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев от 650 до 700, плюс-минус 50», — отметил он.

Ранее Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.

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