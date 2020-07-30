Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
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- РИА Новости
«Мы прошли пик и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем», — сказал Собянин.
По его словам, ежесуточный прирост по заболевшим коронавирусом в столице будет держаться на одном уровне в ближайшие недели.
«Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев от 650 до 700, плюс-минус 50», — отметил он.
Ранее Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.