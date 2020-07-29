Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.

«Мы, скорее всего, не будем давать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — сказал Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Ранее столичный мэр заявил, что число вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве снизилось с мая в 10 раз.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.