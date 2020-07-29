В Москве число вновь выявляемых случаев COVID-19 сократилось в 10 раз

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве снизилось с мая в 10 раз.
В Москве число вновь выявляемых случаев COVID-19 сократилось в 10 раз
  • РИА Новости

«Что касается ситуации в Москве: если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых случаев заболевания COVID-19 снизилось в 10 раз», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент в столице отмечается «коридор в 650 случаев, плюс-минус 50».

«Этот период уже достаточно большой, около месяца», — отметил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились более 176 тыс. человек.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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