В Москве число вновь выявляемых случаев COVID-19 сократилось в 10 раз
- РИА Новости
«Что касается ситуации в Москве: если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых случаев заболевания COVID-19 снизилось в 10 раз», — сказал он.
По его словам, в настоящий момент в столице отмечается «коридор в 650 случаев, плюс-минус 50».
«Этот период уже достаточно большой, около месяца», — отметил Собянин.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились более 176 тыс. человек.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.