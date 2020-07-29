Ещё 625 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437», — цитирует её РИА Новости.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.