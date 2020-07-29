Ещё 625 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились более 176 тыс. человек, за сутки выписаны 625 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437», — цитирует её РИА Новости. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.