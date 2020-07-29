Ещё 625 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве

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В Москве от коронавируса вылечились более 176 тыс. человек, за сутки выписаны 625 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ещё 625 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

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